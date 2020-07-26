Президент РФС Дюков поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился ожиданиями от нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), который стартует 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По его словам, организаторам чемпионата России предстоит учесть все нюансы и доработать некоторые моменты, чтобы соблюсти единый принцип проведения игр.

Дюков заявил, что никаких принципиальных изменений в регламент вносить не будут, так как нынешний вариант документа является рабочим, и если участники РПЛ подойдут к его соблюдению с дисциплиной и ответственностью, то им удастся избежать массовых случаев заражения и технических поражений.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси хочет видеть главным тренером сине-гранатовых наставника «Лидса» Марсело Бьелсу.