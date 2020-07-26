Чимаев одолел техническим нокаутом Макки на турнире UFC в ОАЭ

Шведский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев победил Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит на специально сооруженном бойцовском острове в Абу-Даби.

Поединок продлился три минуты и завершился техническим нокаутом спортсмена чеченского происхождения.

За время поединка Чимаев нанес 98 ударов, среди которых точными оказались 68, в то время как его оппонент ни разу не смог насести точный ответ.

Отметим, что «Газета.Ru» ведет текстовый онлайн-репортаж данного события.

Ранее сообщалось, что действующий обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет исполнить план своего отца Абдулманапа Нурмагомедова по строительству спортивных объектов в Дагестане.