Тактаров оценил победу Исмаилова над Емельяненко

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров оценил победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко на турнире ACA 107.

Напомним, поединок состоялся 24 июля.

«Мага нагадил меньше, потому и победил. Выиграл человек, у которого нет партера. Вчера лежала такая длинная сосиска, у которой часть лежит внизу, а часть вверху. То есть сосиска лежит горизонтально, но состоит из двух частей. Одна — длинные, красивые, стройные и прекрасные ноги, которые бездействовали. Ну и верхняя часть, там где физиономия. Посмотрел возраст Емельяненко, ему 38 или 39 лет, но выглядит он на 50. Думайте, ребята», — сказал Тактаров в видео в Instagram.

Ранее сообщалось о том, что Александр Емельяненко хочет взять реванш у Исмаилова.