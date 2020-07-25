Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко хочет взять реванш у Магомеда Исмаилова за поражение техническим нокаутом в третьем раунде на турнире АСА 107. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам Исмаилова, по окончании боя Емельяненко подошел к нему и предложил провести повторный поединок.

«Если ты пожелаешь, то пусть это случится», — сказал победивший спортсмен.

Сам Исмаилов заявил, что больше не хочет выступать в тяжелой весовой категории и намерен вернуться в средний вес.

Ранее сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Александер Волкановски не собирается проводить третий поединок с экс-чемпионом промоушена Максом Холлоуэем.