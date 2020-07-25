Шарапова: после дисквалификации удалила все приложения соцсетей
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Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась воспоминаниями о своей дисквалификации.
Россиянка была отстранена от участия в теннисных турнирах в 2016 году за употребление мельдония.
«После пресс-конференции я удалила все приложения соцсетей со смартфона, чтобы защититься от осуждения и не сойти с ума.
Знаете, я никогда не беспокоилась о том, что обо мне подумают, однако после случившегося я поняла, как для меня это важно. Меня это очень расстраивало: было неприятно чувствовать себя ничтожеством», — цитирует именитую атлетку Punto de Break.
Стоит отметить, что в начале 2020 года Шарапова завершила карьеру.
Ранее Павлюченкова посчитала, что идея сыграть на US Open небезопасна.