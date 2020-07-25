Запашный обратился к Исмаилову после боя с Емельяненко

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный признался, что не верил в победу Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко.

Спортсмены провели поединок в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Бой завершился в третьем раунде, когда рефери зафиксировал технический нокаут у Емельяненко.

Запашный прервал интервью Исмаилова, чтобы поздравить его.

«Можно я при всех признаюсь — я ни хрена не верил в твою победу, ни хрена не верил! Я поздравляю тебя с победой. Ты просто красавчик! Это офигенный бой и ты мужик», — заявил он.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что боец ММА Коробков объяснил поражение Емельяненко.