Емельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался после поражения от Магомеда Исмаилова, передает ТАСС.

Спортсмены провели поединок в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Бой завершился в третьем раунде, когда рефери зафиксировал технический нокаут у Емельяненко.

«Все проходит, и это пройдет», — заявил Емельяненко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Емельяненко отправлен в больницу после поражения от Исмаилова.