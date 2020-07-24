«ПСЖ» выиграл Кубок Франции
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«ПСЖ» стал победителем Кубка Франции сезона-2019/20.
В финальном поединке парижский клуб встречался с «Сент-Этьеном». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».
Единственный гол в матче оформил бразильский нападающий Неймар.
Примечательно, что с 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве: прямой красной карточкой был удален Лоик Перрен.
Ранее сообщалось, что объявлены стартовые составы «ПСЖ» и «Сент-Этьена» на финал Кубка Франции.
Кубок Франции. Финал
«ПСЖ» — «Сент-Этьен» — 1:0
Голы: 1:0 — Неймар, 14.