Исмаилов — перед боем с Емельяненко: я буду делать все, что умею

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов высказался перед боем против Александра Емельяненко в рамках турнира АСА 107. Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, в психологическом плане преимущество целиком и полностью на его стороне.

«Я могу играть на двух этажах, а Саша лишь на одном. Он не хочет, чтобы я боролся. Если бы он дал правильный ответ, то возможно, бой проходил бы только в стойке.

Поэтому я буду делать все, что умею», — сказал Исмаилов.

Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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