Костя Цзю назвал цирком предстоящий бой Майка Тайсона и Роя Джонса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался о проведении поединка между экс-чемпионом мира Майком Тайсоном и бывшим обладателем поясов в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

Восьмираундовый выставочный поединок запланирован на 12 сентября в Калифорнии. Оба спортсмена уже подписали контракты.

«Бой Тайсона и Джонса мне не очень интересен. Это вообще сложно назвать боем. Единственный стимул — выйти и заработать денег. В последнее время устраивают какой-то цирк. Они будто меняют спорт на дополнительное зрелище», — цитирует Цзю «Чемпионат.com».

При этом бывший спортсмен отметил, что обязательно посмотрит бой.

Ранее Тайсон рассказал о предложении провести бой по правилам смешанных единоборств (MMA).