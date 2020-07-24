Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим левым форвардом среди участников Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На голосование были выставлены только игроки, которые примут участие в плей-офф НХЛ текущего сезона, который стартует 1 августа. Рейтинг составляли авторы сайта, которым необходимо было назвать 16 хоккеистов.

Панарин набрал 76 баллов. На втором месте расположился еще один россиянин — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (73), замкнул тройку лидеров форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд (67).

Ранее сообщалось, что россиянин Алексеев начал тренироваться с «Вашингтоном».