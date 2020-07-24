Защитник сборной России может подписать контракт с турецким клубом

Защитник сборной России Роман Нойштедтер может подписать соглашение с турецким клубом «Истанбул Башакшехир», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, контракт может быть рассчитан на два года. Футболист выступал в московском «Динамо», однако соглашение Нойштедтера и столичной команды истекло.

«Истанбул Башакшехир» в минувшем сезоне выиграл чемпионат Турции. Примечательно, что в этой стране живет семья защитника.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует выкупать контракт Перишича.