Защитник сборной России может подписать контракт с турецким клубом
Защитник сборной России Роман Нойштедтер может подписать соглашение с турецким клубом «Истанбул Башакшехир», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, контракт может быть рассчитан на два года. Футболист выступал в московском «Динамо», однако соглашение Нойштедтера и столичной команды истекло.
«Истанбул Башакшехир» в минувшем сезоне выиграл чемпионат Турции. Примечательно, что в этой стране живет семья защитника.
Ранее сообщалось, что «Бавария» не планирует выкупать контракт Перишича.