Дом игрока «Ливерпуля» ограбили во время празднования чемпионства

Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо ограбили во время того, как футболист вместе с командой праздновал победу в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, инцидент произошел 22 июля. В матче 37-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» со счетом 5:3 обыграл «Челси», после чего команда отпраздновала чемпионство, которое было завоевано досрочно.

Пока Фабиньо не было дома, воры пробрались в его жилище. Были украдены несколько ювелирных украшений, а также угнан автомобиль, который позднее был обнаружен.

Ранее сообщалось, что Трент опубликовал селфи с золотой медалью АПЛ.