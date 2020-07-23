Обладатель «Золотого мяча» назвал причину успеха «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о победе клуба в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Goal.

По его словам, решающую роль в успехе мерсисайдского коллектива сыграла личность немецкого наставника Юргена Клоппа, который сумел объединить и раскрепостить игроков.

«Клопп — это все, что нужно команде в данный момент и в будущем. Клуб стремится к совершенству, но один вопрос остается открытым: как долго он сможет продолжать в том же духе? Сколько еще времени продлится эта гегемония?

Убежден, что после короткого отпуска Юрген тут же начнет думать, как защитить титул», — сказал Оуэн.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина.