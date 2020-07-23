Гендиректор «Химок» опроверг информацию о партнерстве с московским клубом

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг информацию о партнерстве с московским клубом, который намерен предложить подмосковному колеективу сумму в размере 250 млн. руб. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, данная информации является полной ерундой и выдумкой СМИ.

Функционер заявил, что на данный момент клуб получил свидетельство о вступлении в ряды членов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил вылет самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга» в Олимп — Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ).