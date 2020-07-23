Футболист Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов не стал комментировать информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву.
Ранее пассажиры рейса пожаловались в Twitter на поведение футболиста и его компании.
«Какие пассажиры? Я не хочу отвечать вообще», — приводит слова игрока сайт телеканала «РЕН ТВ».
Ранее сообщалось, что суд увеличил сумму алиментов, которую игрок казанского «Рубина» будет выплачивать своей первой жене Оксане.