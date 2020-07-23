Хабиб опубликовал трогательный пост, посвященный умершему отцу

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram трогательный пост, посвященный умершему отцу Абдулманапу Нурмагомедову.

31-летний спортсмен заявил, что отец был для него другом, братом и тренером в одном лице.

Хабиб отметил, что практически всему, что он умеет в жизни, научил его папа.

Напомним, что Нурмагомедов-старший ушел из жизни 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов опубликовал в Instagram видео встречи с будущим соперником Александром Емельяненко.