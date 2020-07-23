«Рома» забила шесть мячей СПАЛу в матче Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» разгромила СПАЛ.

Встреча прошла в Ферраре на стадионе »Паоло Мацца» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 1:6.

В составе победителей забитыми мячами отметились Никола Калинич, Николо Дзаньоло, Александр Коларов, Карлес Перес и Бруно Перес, оформивший дубль.

Единственный гол в составе проигравшей команды забил 24-летний нападающий Альберто Черри.

После этой победы «волки» набрали 61 очко и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» третий сезон подряд не проигрывает на домашнем стадионе в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).