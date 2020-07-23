«Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в АПЛ
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«Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). Соответствующее видео опубликовал пользователь Нил Джонс в своем Twitter.
Подопечные Юргена Клоппа после уверенной победы над лондонским «Челси» в матче 37-го тура чемпионата Англии были приглашены на специальный подиум, расположенный на фанатской трибуне Кор, где были награждены медалями и трофеем, который стал первым для мерсисайдцев с 1990 года.
Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции празднование на «Энфилде» проходит без зрителей.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» третий сезон подряд не проигрывает на домашнем стадионе в рамках АПЛ.
#LFCchampions pic.twitter.com/WzB9tT7zDH— Neil Jones (@neiljonesgoal) July 22, 2020