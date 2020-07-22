«Краснодар» разгромил «Ахмат» и завоевал путевку в квалификацию ЛЧ

«Краснодар» нанес разгромное поражение грозненскому «Ахмату» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Маркус Берг, также отличились Реми Кабелла и Вандерсон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» (52 очка) занял третье место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов. «Ахмат» (31) расположился на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что полузащитник Денис Глушаков остался в запасе «Ахмата» на матч с «Краснодаром».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Ахмат» (Грозный) — 4:0

Голы: 1:0 — Берг, 43; 2:0 — Кабелла, 54; 3:0 — Вандерсон, 58; 4:0 — Берг, 63.