В ЦСКА назвали игроков с сомнительными результатами тестов на COVID-19

Результаты тестов на коронавирус футболистов московского ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона признаны сомнительными, сообщается на официальном сайте армейцев.

Отмечается, что оба футболиста находятся на изоляции под наблюдением врачей. В ближайшее время исландцы пройдут еще несколько тестов.

«Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу и провел необходимые профилактические мероприятия», — говорится в заявлении.

22 июля ЦСКА примет в Москве «Тамбов» в матче последнего, 30-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА примет участие в матче 30-го тура.