«Арсенал» продемонстрировал худшее выступление в АПЛ за 25 лет

Лондонский «Арсенал» проиграл на выезде бирмингемской «Астон Вилле» с минимальным счетом 0:1 в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

После этого матча подопечные испанского специалиста Микела Артеты закрепились на десятой строчке в турнирной таблицы чемпионата страны с 54-я баллами.

Этот результат не позволит «канонирам» подняться выше восьмой позиции по итогам нынешнего сезона. Таким образом, «пушкари» продемонстрировали худшее выступление в АПЛ за последние 25 лет.

В сезоне-1994/95 лондонцы заняли 12-е место, после чего на роль рулевого был назначен французский специалист Арсен Венгер, впоследствии проработавший с командой 23 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об итогах нынешнего футбольного сезона