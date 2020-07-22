«Арсенал» продемонстрировал худшее выступление в АПЛ за 25 лет
Лондонский «Арсенал» проиграл на выезде бирмингемской «Астон Вилле» с минимальным счетом 0:1 в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
После этого матча подопечные испанского специалиста Микела Артеты закрепились на десятой строчке в турнирной таблицы чемпионата страны с 54-я баллами.
Этот результат не позволит «канонирам» подняться выше восьмой позиции по итогам нынешнего сезона. Таким образом, «пушкари» продемонстрировали худшее выступление в АПЛ за последние 25 лет.
В сезоне-1994/95 лондонцы заняли 12-е место, после чего на роль рулевого был назначен французский специалист Арсен Венгер, впоследствии проработавший с командой 23 года.
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