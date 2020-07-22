В «Локомотиве» рассказали о ситуации с финансовым фэйр-плей

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о ситуации с финансовым фэйр-плей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «железнодорожники» без особых трудностей вписываются в условия, выставленные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы уже все прошли. У нас в отчете по прошлому году все нормально.

Отчеты по 2020 году будут в следующем году, и еще непонятно, что с ними будет, учитывая текущую ситуацию. Пока никаких разъяснений не было», — сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался выкупать трансфер действующего чемпиона Европы Жоау Мариу у миланского «Интера».