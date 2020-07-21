Деспотович поделился впечатлениями от перехода в «Рубин»

Джордже Деспотович поделился впечатлениями от перехода в казанский «Рубин», передает сайт клуба из Татарстана.

«Я очень рад, что вернулся в Россию. Рад, что подписал контракт с такой большой командой, как «Рубин». У меня была пара предложений из Европы и Китая, но я долго не думал, хотел еще поиграть в России. Конечно, этот шаг важен для меня. Я играл два года в «Оренбурге» и хочу сказать им спасибо за все.

База «Рубина» очень крутая. Я уже успел немного поговорить с руководством и главным тренером. В основном говорили о бытовых моментах», — сказал Деспотович.

Напомним, форвард выступал за «Оренбург» с 2018 по 2020 год.

Ранее сообщалось о том, что Деспотович перешел в «Рубин».