СМИ: в следующем сезоне РПЛ сыграют 16 команд

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение не расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд в сезоне-2020/21, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Стоит отметить, что в январе 2020 года большинство клубов РПЛ поддержали идею расширения турнира до 18 участников. Планировалось, что изменения вступят в силу в следующем сезоне.

Напомним, розыгрыш Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) был завершен досрочно из-за пандемии COVID-19. В РПЛ вышли волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки». Клуб из Московской области может отказаться от повышения из-за проблем с финансированием.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран эмоционально высказался о ситуации вокруг команды.