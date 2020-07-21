В «Авангарде» сделали заявление о 20 положительных тестах на COVID-19

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с заболевшими COVID-19 в команде.

Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что инфекция была обнаружена у 10 хоккеистов команды из Омска.

«С самого начала сборов наша команда регулярно проходила тесты. Вчера такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест у 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства не наблюдается. Стоит отметить, что подтвержденными такие тесты могут считаться лишь после обследования, которое будет проведено Роспотребнадзором.

За состоянием всех членов клубы наблюдает медицинская служба. Что же касается тех, у кого тест показал отрицательный результат, то для них в кратчайшие сроки организуют дополнительное тестирование», — приводит слова Волкова официальный сайт клуба.

Ранее коронавирус был выявлен у игроков московского «Спартака».