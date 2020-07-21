Роналду поставил результаты «Ювентуса» выше личных рекордов

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о новых достижениях в карьере.

В матче 34-го тура чемпионата Италии против римского «Лацио» португалец побил рекорд форварда «Милана» Андрея Шевченко, забив 50 мячей в Серии А за 61 матч, а также стал единственным игроком в истории футбола, которому удалось забить более 50 мячей в чемпионатах Италии, Испании и Англии.

«Рекорды всегда важны, но главное — результаты «Ювентуса». Мы — феноменальная команда, показав сегодня это снова, хотя мы всегда хотим улучшить игру и поднять планку», — цитирует Роналду Football Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду и форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле повторили рекорд чемпионата Италии по количеству реализованных 11-метровых ударов.