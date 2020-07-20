Тренер «Питтсбурга» оценил работоспособность Малкина

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил работоспособность российского нападающего команды Евгения Малкина, передает пресс-служба клуба в Twitter.

По заявлению специалиста, россиянин своим серьезным отношением к тренировочному процессу подает хороший пример своим одноклубникам.

«У Малкина потрясающее отношение к делу. Он подает пример. Вы можете наблюдать за уровнем интенсивности, с которым он играет и тренируется. Джино проделал отличную работу, он ежедневно демонстрирует свое трудолюбие на площадке», — заявил Салливан.

Сезон НХЛ, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа с плей-офф, где сыграют 24 команды.

Ранее сообщалось, что в НХЛ зафиксировано два случая заражения COVID-19.