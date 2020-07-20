В «Зените» отреагировали на слова Федуна

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, передает «Спорт-Экспресс».

После поражения «Спартака» в матче полуфинала Олимп — Кубка России от «Зенита» со счетом 1:2 Федун заявил, что петербургский клуб — «дутый чемпион», и в Лиге чемпионов команде без судейской поддержки будет тяжело.

«Про судейство — это вообще ерунда. Обсуждать работу рефери — последнее дело, когда уже нет других аргументов. Есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков. Где бы клуб был без них? По-моему, в зоне вылета», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может уволить Доменико Тедеско из-за Олимп — Кубка России.