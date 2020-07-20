Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна о «дутом» чемпионстве

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о перспективах сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.

После матча 1/2 финала Олимп — Кубка России между командами Федун заявил, что «Зенит» является «дутым чемпионом», и клуб «огребет» в Лиге чемпионов без судейской поддержки.

«Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом? Это последнее дело. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: «Посмотри на табло, дурашка!»» — цитирует Медведева Sport24.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Медведев отреагировал на футболку защитника «Спартака» Андрея Ещенко.