Месси не попал в топ-5 лучших исполнителей штрафных в истории футбола
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Пользователи портала Thetoptens.com определили десятку лучших исполнителей штрафных ударов в футболе за всю историю.
Первое место занял экс-игрок французского «Лиона» Жуниньо Пернамбукано. На второй строчке расположился Дэвид Бекхэм. Замкнул тройку сильнейших Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса».
Интересно, что форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси занял только пятое место.
Топ-10 лучших исполнителей штрафных по версии посетителей Thetoptens:
1. Жуниньо Пернамбукано
2. Дэвид Бекхэм
3. Криштиану Роналду
6. Роналдиньо
7. Андреа Пирло
8. Лионель Месси
9. Синиша Михайлович
Ранее Роналду не попал в топ-три рейтинга лучших футболистов в истории