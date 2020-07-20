Футболист «Манчестер Юнайтед» попал в больницу после столкновения с одноклубником

Футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи попал в больницу после столкновения с одноклубником Гарри Магуайром в матче 1/2 финала Кубка Англии против «Челси», сообщает сайт команды.

Отмечается, что врачи унесли игрока на носилках. На нем была кислородная маска. Из-за инцидента к первому тайму арбитр добавил 13 минут.

«Синие» победили со счетом 3:1 и вышли в финал, где встретятся с лондонским «Арсеналом».



Ранее «Тоттенхэм» разгромил «Лестер».