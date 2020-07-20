«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
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Миланский «Интер» сыграл вничью с римской «Ромой» в матче Серии А.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
За черно-синих отличились Стефан де Врей и Ромелу Лукаку. За «волков» точными ударами отметились Леонардо Спинаццола и Генрих Мхитарян.
В турнирной таблице чемпионата Италии подопечные Антонио Конте занимают второе место, набрав 72 очка. Римляне расположились на пятой строчке, имея в активе 58 баллов.
Ранее «Интер» оформил четыре безответных мяча в ворота СПАЛ.