«Локомотив» завоевал серебро РПЛ и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

После поражения «Краснодара» в перенесенном матче 23-го тура против московского «Динамо» (0:1) «железнодорожники» стали недосягаемы для «быков». В активе «Локомотива» 54 очка, а у «Краснодара» — 49.

В заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом», а «Краснодар» дома сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился о трансфере узбекского форварда.