«Динамо» в большинстве обыграло «Краснодар» в перенесенном матче РПЛ
Московское «Динамо» обыграло «Краснодар» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Вячеслав Грулев и Жоаозиньо.
На 17-й минуте прямую красную карточку получил голкипер хозяев Матвей Сафонов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 29 туров «Динамо» (41 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В последнем матче первенства клуб примет «Оренбург».
«Краснодар» (49) располагается на третьей строчке. В заключительном туре «быки» дома сыграют с грозненским «Ахматом».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
«Краснодар» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 0:2
Голы: 0:1 — Грулев, 26; 0:2 — Жоаозиньо, 90+1.
Удаления: Сафонов, 17 — нет.