«Динамо» в большинстве обыграло «Краснодар» в перенесенном матче РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Краснодар» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Вячеслав Грулев и Жоаозиньо.

На 17-й минуте прямую красную карточку получил голкипер хозяев Матвей Сафонов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 29 туров «Динамо» (41 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В последнем матче первенства клуб примет «Оренбург».

«Краснодар» (49) располагается на третьей строчке. В заключительном туре «быки» дома сыграют с грозненским «Ахматом».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 0:2

Голы: 0:1 — Грулев, 26; 0:2 — Жоаозиньо, 90+1.

Удаления: Сафонов, 17 — нет.