Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Квят — 12-й
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии «Формулы-1».
Также британец показал быстрейший круг — 1.16,627. Вторым стал голландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (+8,702). Третье место занял финн Валттери Боттас из «Мерседеса» (+9,452).
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят расположился на 12-й строчке, отстав от лидера на один круг.
Гран-при Венгрии прошел на трассе «Хунгароринг» неподалеку от Будапешта. «Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что пилоты «Формулы-1» не успели преклонить колено перед Гран-при Венгрии.
«Формула-1». Гран-при Венгрии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 70 кругов;
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +8,702;
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +9,452...
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1 круг.