Валуев: Москва должна проявить инициативу по проведению летних Игр 2032 года

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев предложил провести Олимпиаду 2032 года в России, передает «Общественная служба новостей».

«Москва должна проявить инициативу по проведению летней Олимпиады 2032 года. У города есть все шансы на победу. Также за право проведения Игр должен побороться Санкт-Петербург. У Санкт-Петербурга отличное географическое положение: есть морское сообщение, удобное для прибытия участников и гостей Олимпиады. Столица может быть парализована столь масштабным мероприятием», — сказал Валуев.

Напомним, в Москве проходили Игры 1980 года.

Ранее Олег Матыцин поздравил с юбилеем Олимпиады-80.