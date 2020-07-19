Роналду не попал в топ-три рейтинга лучших футболистов в истории
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Портал TheTopTens опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола.
Первое место занял экс-игрок итальянского «Наполи» и каталонской «Барселоны» Диего Марадона. На второй строчке расположился форвард сине-гранатовых Лионель Месси. Замкнул тройку призеров трехкратный чемпион мира Пеле.
Интересно, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду занял лишь четвертое место.
Топ-10 игроков в истории футбола:
1. Диего Марадона.
2. Лионель Месси.
3. Пеле.
4. Криштиану Роналду.
5. Зинедин Зидан.
6. Йохан Кройфф.
7. Роналдо.
8. Роналдиньо.
10. Дэвид Бекхэм.
Ранее Месси стал лучшим игроком 21-го века по соотношению голов к матчам.