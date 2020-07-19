Испанский суд приговорил игрока «Олимпиакоса» к пяти годам лишения свободы
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Испанский суд приговорил футболиста греческого «Олимпиакоса» Рубена Семеду к пяти годам лишения свободы, сообщает Levante El Mercantil Valenciano.
Напомним, футболист играл в Испании за «Вильярреал» и «Уэску».
Семеду был признан виновным в грабеже, вооруженном нападении, похищении и незаконном хранении оружия.
Также игроку запрещено восемь лет посещать Испанию.
Семеду был задержан зимой 2018 года, провел пять месяцев под стражей и вышел под залог в €30 тысяч ради возможности продолжить карьеру.
Ранее Луис Суарес высказался об упущенной победе «Барселоны» в чемпионате Испании.