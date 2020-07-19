Испанский суд приговорил игрока «Олимпиакоса» к пяти годам лишения свободы

Испанский суд приговорил футболиста греческого «Олимпиакоса» Рубена Семеду к пяти годам лишения свободы, сообщает Levante El Mercantil Valenciano.

Напомним, футболист играл в Испании за «Вильярреал» и «Уэску».

Семеду был признан виновным в грабеже, вооруженном нападении, похищении и незаконном хранении оружия.

Также игроку запрещено восемь лет посещать Испанию.



Семеду был задержан зимой 2018 года, провел пять месяцев под стражей и вышел под залог в €30 тысяч ради возможности продолжить карьеру.



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