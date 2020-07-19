Лондонский «Арсенал» установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии.

В полуфинале турнира 18 июля «Арсенал» со счетом 2:0 обыграл «Манчестер Сити». Дубль на свой счет записал Пьер-Эмерик Обамеянг. Таким образом, лондонская команда вышла в финал турнира в 21-й раз в истории, что стало рекордом.

Примечательно, что успех может повторить «Манчестер Юнайтед», если 19 июля обыграет «Челси» в полуфинальном поединке.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» стал первым финалистом Кубка Англии.