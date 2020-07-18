Хачатурянц прокомментировал новость о том, что Лапочкина проверяли на полиграфе

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал новость о том, что арбитра Сергея Лапочкина проверяли на полиграфе, передает «Матч Премьер».

«Поступила информация из двух источников — до игры и после. Это заставило нас пойти на этот шаг. В поступившей информации было сказано, что была предвзятость. Хотя семь человек, входящие в судейский комитет, поддержали решения судьи. Тем не менее, для того, чтобы проверить информацию и опробовать этот механизм, нам пришлось пойти на этот шаг. Отмечу, что это единственный возможный механизм судейского комитета. Исследование проводила структура, которая не связана ни с футболом, ни с РФС. Это силовая структура, с которой у меня есть взаимоотношения.», — сказал Хачатурянц.

Также Хачатурянц сказал, что информация о том, что Лапочкин играл на тотализаторе, была вбросом.

Ранее сообщалось о том, что РФС проведет проверку по делу арбитра Лапочкина.