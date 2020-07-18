Петр Ян: я не стремлюсь к популярности

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян рассказал о возросшей популярности после завоевания титула в бое против бразильца Жозе Альдо, передает RT.

«Сейчас появилось больше свободного времени, так как не нужно думать о поединке, сопернике, поясе, о том, какая на тебе лежит ответственность. Конечно, журналисты задают много вопросов, но я стараюсь их отсеивать. Всегда найду свободное время для тех, кто был рядом в начале моего пути в UFC. А с остальными у меня нет желания общаться. Мне не нужна большая популярность, я к ней не стремлюсь», — заявил Ян.

Напомним, Ян победил Альдо 12 июля техническим нокаутом.

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