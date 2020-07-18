СМИ: экс-наставник «Рубина» согласовал условия контракта с «Валенсией»

Экс-наставник казанского «Рубина» Хави Грасия согласовал условия контракта с испанской «Валенсией», передает Mundo Deportivo.

Отмечается, что теперь сделку должен одобрить владелец «летучих мышей» Питер Лим.

Напомним, специалист возглавлял казанский клуб с 2016 по 2017 год. В сентябре 2019 года он был уволен из английского «Уотфорда».



Ранее Денис Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч против «Леганеса».