Российский футболист попал в заявку «Эспаньола» на матч против «Сельты»
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Российский футболист Роман Тугаринов попал в заявку «Эспаньола» на матч чемпионата Испании против «Сельты», передает Twitter команды.
Стоит отметить, что в текущем сезоне защитник провел 11 матчей за дубль испанской команды.
Интересно, что за «Сельту» выступает другой россиянин — Федор Смолов.
«Эспаньол» занимает 20 место в Примере. Клуб лишился шансов на сохранение прописки в Примере.
«Эспаньол» сыграет с «Сельтой» 19 июля.
Ранее «Уэска» вернулась в чемпионат Испании.