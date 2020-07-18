Российский футболист попал в заявку «Эспаньола» на матч против «Сельты»

Российский футболист Роман Тугаринов попал в заявку «Эспаньола» на матч чемпионата Испании против «Сельты», передает Twitter команды.

Стоит отметить, что в текущем сезоне защитник провел 11 матчей за дубль испанской команды.

Интересно, что за «Сельту» выступает другой россиянин — Федор Смолов.

«Эспаньол» занимает 20 место в Примере. Клуб лишился шансов на сохранение прописки в Примере.

«Эспаньол» сыграет с «Сельтой» 19 июля.



Ранее «Уэска» вернулась в чемпионат Испании.