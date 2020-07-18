Глава WADA рассказал о ходе расследования допинг-скандала в РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька во время выступления на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) рассказал о проверке базы московской антидопинговой лаборатории.

Функционер заявил, что 28 антидопинговых организаций получили результаты расследования в отношении 298 российских спортсменов.

«153 дела из 298 не затрагивают предполагаемых манипуляций, которые привели к тому, что WADA возбудило дело о несоблюдении соответствия РУСАДА. Доказательства в каждом пакете различны, и теперь соответствующие антидопинговые организации должны решить, выдвигать обвинения или нет», — приводит слова Баньки официальный сайт МОК.

При этом WADA может пересмотреть решение организаций и при необходимости обратиться в CAS. Отмечается, что после перепроверки данных московской лаборатории был обнаружен еще 61 случай нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов.