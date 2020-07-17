Мещеряков — о штрафе Кикнадзе: не хочу комментировать этот бред

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о решении комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать генерального директора клуба Василия Кикнадзе на 300 тысяч рублей, передает «СЭ».

«Моя фамилия Мещеряков, а не Кикнадзе. Владимиру Владимировичу позвоните или еще кому-нибудь. Не хочу комментировать этот бред. Вы хоть подумайте, о чем спрашиваете», — сказал Мещеряков.

Напомним, Кикнадзе оштрафовали за то, что он показал неприличный жест болельщику.

Ранее Мещеряков прокомментировал слухи о том, что Кикнадзе может быть уволен с поста гендиректора «Локомотива».