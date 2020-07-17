Карпин не приехал на заседание комитета по этике РФС
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Наставник «Ростова» Валерий Карпин не приехал на заседание комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), передает «Чемпионат.com».
Напомним, специалист раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
«От Карпина на заседании был адвокат, его позиция была понятной. Коллегиально решили оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Позиция у адвоката была жесткой, она имеет право на жизнь. Но представитель Карпина не извинялся и остался при своем мнении. Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч», — рассказал член комитета по этике РФС Андрей Созин.
Ранее Карпина обвинили в нанесении ущерба деловой репутации РПЛ.