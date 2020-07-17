Карпин не приехал на заседание комитета по этике РФС

Наставник «Ростова» Валерий Карпин не приехал на заседание комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), передает «Чемпионат.com».

Напомним, специалист раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«От Карпина на заседании был адвокат, его позиция была понятной. Коллегиально решили оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Позиция у адвоката была жесткой, она имеет право на жизнь. Но представитель Карпина не извинялся и остался при своем мнении. Но в словах Карпина и не было прямого оскорбления, поэтому и штраф лишь в 100 тысяч», — рассказал член комитета по этике РФС Андрей Созин.

Ранее Карпина обвинили в нанесении ущерба деловой репутации РПЛ.