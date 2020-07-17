Спасший сестру от собаки мальчик признан почетным чемпионом по боксу

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Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение признать шестилетнего Бриджера Уокера почетным чемпионом.

Шестилетний мальчик спас сестру от нападения собаки. В результате полученных травм врачи наложили около 90 швов.

«Для нас большая честь признать Уокера почетным чемпионом WBC за его смелые поступки, которые представляют лучшие ценности человечества. Бриджер, ты герой», — говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Twitter.

Ранее чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри признал, что оба поединка с Энтони Джошуа могут не состояться.