«Валенсия» Черышева с минимальным счетом переиграла «Эспаньол»

В матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» оказалась сильнее каталонского «Эспаньола».

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил 33-летний французский нападающий Кевин Гамейро.

После этой победы левантийский коллектив набрал 53 очка и закрепился на восьмом месте в турнирной таблице испанской Примеры.

«Эспаньол» с 24-я баллами идет на последней строчке.

Ранее сообщалось, что «Мальорка» по итогам 37-го тура чемпионата Испании не смогла сохранить прописку на следующий сезон.