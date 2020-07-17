«Сельта» без Смолова уступила «Леванте» в матче Ла Лиги

В матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» уступила «Леванте».

Встреча прошла в Виго на стадионе «Балайдос» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились Борха Майорал и Энис Барди, оформивший на свой лицевой счет дубль.

У проигравшей команды сумели отличиться Санти Мина и Яго Аспас.

После этой победы валенсийская команда набрала 46 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

«Сельта» с 36-ю баллами расположилась на 17-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Мальорка» по итогам 37-го тура чемпионата Испании не смогла сохранить прописку на следующий сезон.